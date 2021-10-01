الدبيبة خلال تفقد حي الأندلس: نعمل على تطهير البلدية من العصابات

أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، نتائج الخطة الأمنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات خلال زيارته لبلدية حي الأندلس، وتفقد الأماكن التي تم مداهمتها، والتي بدأت أعمال تنظيفها.

ورافق الدبيبة خلال جولته نائبه رمضان بوجناح ووزير الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وفريق مصلحة التخطيط العمراني وفريق مكتب النائب العام.

واستمع الدبيبة، لملاحظات السكان والتي أوضحوا خلالها المشاكل التي كانت تعيشها المنطقة بسبب هذه العصابات.

وفي كلمة لهم، أكد الدبيبة، أن مايقوم به اليوم هو حماية للشباب الذين نعول عليهم وتطوير المنطقة بعد هذا العمل الجبار، أصبح ضرورة ملحة، ولقد أصدرنا تعليماتنا لإنجاز مرافق متكاملة لمنطقة حي الأندلس.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، أنه بناء على تعليمات النائب العام الليبي قامت عناصر إدارة المخدرات بمداهمة وتطويق منطقة قرقاش وسط العاصمة، والتي تعرف بتجارة الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه “بناءً على تعليمات من النائب العام قام مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد عادل عبدالعزيز فجر اليوم الجمعة تم تطويقها بالكامل اكبر منطقة في ليبيا تقريبا مشهوره بالحبوب و الحشيش و السكير و الدعارة و تهريب البشر وهي منطقة قرقاش في طرابلس”، مؤكداً على أن ” بدأت عملية التطويق والقت عناصر الأمن القبض على تجار المخدرات والمشروبات ومهربي البشر خلال عملية مداهمة واسعة النطاق لأول مرة في هذه المنطقة”.