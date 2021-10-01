البعثة الأممية تدعو “النواب” و”الدولة” إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعت البعثة الأممية في ليبيا مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة اغتنام الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

تتزامن دعوة البعثة مع انطلاق الاجتماعات التشاورية لوفدي المجلسين في الرباط المغربية، الخميس، حول قانون الانتخابات، بحضور مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت البعثة في بيان لها، إنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع، الذي رأت أنه يتيح فرصة لمزيد التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

وأوضحت البعثة أن فريقا فنيا تابع لها يشارك في الاجتماع لتقديم الدعم الفني والمشورة استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم “2570” لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

يذكر أن اجتماع الرباط يشارك فيه 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، ومن المقرر أن تستمر المشاورات على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخاب التي سيجري على أساسه انتخاب البرلمان الجديد.