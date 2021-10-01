إيجاز صحفي لوفدي مجلس النواب والدولة بشأن الانتخابات

1 أكتوبر، 2021 11:22 م
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وفدي مجلس النواب والدولة_المغرب
وفدي مجلس النواب والدولة_المغرب

أخبارليبيا24

طالب وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة الرباط المغربية اليوم الجمعة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد وفدي مجلسي النواب والدولة في إيجاز صحفي على ضرورة ضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الها.

وأوضح الوفدين أن اللقاءات جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد بحضور أعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشاروا إلى أنه تم عقد لقاء تشاوري، يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2021، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

1 أكتوبر، 2021 11:22 م
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