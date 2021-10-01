إنفوغرافيك| مقارنة لعقود مشاريع الكهرباء بين حكومة “الدبيبة” و”السراح”

1 أكتوبر، 2021 5:29 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

حكومة الدبيبة تعاقدت لبناء

– مشروع محطة درنة الغازية

تنفيذ شركة رواد الهندسية لإنتاج “1000” ميغاوات.

– مشروع محطة مليتة الغازية

تنفيذ شركة أوراسكوم لإنتاج “1000” ميغاوات.

المشاريع بقيمة إجمالية “12” مليار دينار ليبي.

حكومة السراج تعاقدت لبناء

– مشروع محطة مصراتة الغازية

من تنفيذ شركتي سيمينس الألمانية وإنكا التركية لإنتاج “640” ميغاوات.

– مشروع محطة غرب طرابلس الغازية

تنفيذ شركتي سيمنس الألمانية وإنكا التركية لإنتاج “670” ميغاوات.

– مشروع محطة طبرق الغازية

تنفيذ شركة متكا اليونانية لإنتاج “700” ميغاوات.

– محطة زليتن الغازية لإنتاج “164” ميغاوات.

المشاريع بقيمة إجمالية “7” مليار دينار ليبي .

1 أكتوبر، 2021 5:29 م
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