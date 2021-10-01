إنفوغرافيك| مقارنة لعقود مشاريع الكهرباء بين حكومة “الدبيبة” و”السراح”
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
حكومة الدبيبة تعاقدت لبناء
– مشروع محطة درنة الغازية
تنفيذ شركة رواد الهندسية لإنتاج “1000” ميغاوات.
– مشروع محطة مليتة الغازية
تنفيذ شركة أوراسكوم لإنتاج “1000” ميغاوات.
المشاريع بقيمة إجمالية “12” مليار دينار ليبي.
حكومة السراج تعاقدت لبناء
– مشروع محطة مصراتة الغازية
من تنفيذ شركتي سيمينس الألمانية وإنكا التركية لإنتاج “640” ميغاوات.
– مشروع محطة غرب طرابلس الغازية
تنفيذ شركتي سيمنس الألمانية وإنكا التركية لإنتاج “670” ميغاوات.
– مشروع محطة طبرق الغازية
تنفيذ شركة متكا اليونانية لإنتاج “700” ميغاوات.
– محطة زليتن الغازية لإنتاج “164” ميغاوات.
المشاريع بقيمة إجمالية “7” مليار دينار ليبي .