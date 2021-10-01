إنفوغرافيك| مرتبات العاملين بقطاع التعليم وفق قانون الزيادة الصادر عن مجلس النواب

1 أكتوبر، 2021 12:36 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

–  القانون رقم 4 صدر عن مجلس النواب سنة 2018م

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قرارا لتنفيذ قانون الزيادة.

– الزيادة سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.

مرتبات العاملين بالقطاع:

الدرجة ………………. قيمة المرتب بالدينار

الأولى ……………….1000

الثانية ……………….1125

الثالثة……………….1225

الرابعة ……………….1325

الخامسة ……………….1425

السادسة ……………….1525

السابعة ……………….1775

الثامنة ……………….1975

التاسعة ……………….2095

العاشرة ……………….2255

الحادية عشر …………..2555

الثانية عشر …………..2905

الثالثة عشر …………..3255

الرابعة عشر …………..3605

الخامسة عشر …………..3955

السادسة عشر …………..4305

الوسوم
1 أكتوبر، 2021 12:36 ص
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