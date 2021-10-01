إنفوغرافيك| مرتبات العاملين بقطاع التعليم وفق قانون الزيادة الصادر عن مجلس النواب
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– القانون رقم 4 صدر عن مجلس النواب سنة 2018م
– رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قرارا لتنفيذ قانون الزيادة.
– الزيادة سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري.
مرتبات العاملين بالقطاع:
الدرجة ………………. قيمة المرتب بالدينار
الأولى ……………….1000
الثانية ……………….1125
الثالثة……………….1225
الرابعة ……………….1325
الخامسة ……………….1425
السادسة ……………….1525
السابعة ……………….1775
الثامنة ……………….1975
التاسعة ……………….2095
العاشرة ……………….2255
الحادية عشر …………..2555
الثانية عشر …………..2905
الثالثة عشر …………..3255
الرابعة عشر …………..3605
الخامسة عشر …………..3955
السادسة عشر …………..4305