آخر تطورات مبادرة الإقراض الاقتصادي للشباب

1 أكتوبر، 2021 11:04 ص
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أخبار ليبيا24

عقد، وزير الشباب، فتح الله الزني، اجتماعا في إطار العمل على تنفيذ مبادرة الإقراض الاقتصادي للشباب في حضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير صندوق الائتمان الاقتصادي.

وجرت خلال الاجتماع، الأربعاء، مناقشة الآليات المناسبة لتحويل هذه المبادرة إلى أرض الواقع وفق الضوابط والتشريعات الليبية النافذة وآلية تحديد الضمانات للإقراض.

وأكد الزني، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل سرعة الإنجاز والعمل على إزالة كافة العراقيل وتسهيل الإجراءات عبر آليات التحول الرقمي لضمان تسهيل عموم الفائدة من هذه المبادرة لكافة شباب الوطن.

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1 أكتوبر، 2021 11:04 ص
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