ملخص اجتماع لجنة تنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب

30 سبتمبر، 2021 12:45 م
10
وزير الشباب فتح الله الزني
وزير الشباب فتح الله الزني

أخبارليبيا24

استعرضت اللجنة المكلفة بشأن إعداد آليات تنفيذ مبادرة الإقراض الاقتصادي للشباب آليات تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وناقش رئيس اللجنة وزير الشباب فتح الله الزني – أمس الأربعاء – بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير صندوق الائتمان الاقتصادي الآليات المناسبة لتحويل هذه المبادرة إلى أرض الواقع.

وبحثت اللجنة المكلفة اللجنة تطبيق هذه المبادرة وفق الضوابط والتشريعات الليبية النافذة وآلية تحديد الضمانات للإقراض.

وأكد الزني على ضرورة تكاثف الجهود من أجل سرعة الإنجاز والعمل على إزالة كافة العراقيل وتسهيل الإجراءات عبر آليات التحول الرقمي لضمان تسهيل عموم الفائدة من هذه المبادرة لكافة شباب الوطن.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر في أغسطس المنصرم قرارا بتشكيل لجنة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

ونص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ومدير عام الصندوق الليبي للاستثمار، ومدير صندوق ضمان الائتمان، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، حسب القرار الذي يحمل رقم 221 للعام 2021.

30 سبتمبر، 2021 12:45 م
10

مقالات ذات صلة

الرهائن المحررين

تعرف على جنسيات الرهائن المحررين في بني وليد

30 سبتمبر، 2021 1:47 م
مطار بنينا

تعرف على تعميم مطار بنينا بشأن تفعيل جوازات السفر

30 سبتمبر، 2021 1:06 م
علكة تسبب الحساسية

الرقابة على الأغذية يحذر من نوع ثاني لعلكة تعرف عليها

30 سبتمبر، 2021 12:13 م
المنفي والحصان_طرابلس

المنفي يعلق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي

30 سبتمبر، 2021 11:42 ص
زر الذهاب إلى الأعلى