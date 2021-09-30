متابعة أوضاع الطلبة الليبيين الموفدين للجامعات المصرية 

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر، الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وفد من اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا بمتابعة أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بالساحة المصرية برئاسة الدكتور أبو بكر محمد عيسي والدكتور عزالدين عبدالكريم زكري عضو اللجنة وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذى لإدارة شؤون الوافدين بالجامعة.

واستعراض خلال اللقاء أهم المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه الطلبة الليبيين الموفدين والخريجين من الجامعات المصرية ومناقشة السبل الكفيلة لحلها.

وأكد رئيس الجامعة أن العديد من الكليات والبرامج المتميزة التي تحتويها الجامعة بالإمكان الاستفادة منها.