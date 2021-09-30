ما مصير مهمة البعثة الأممية في ليبيا؟

أخبار ليبيا24

تنتهي، اليوم الخميس، مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي جرى تمديدها قبل أسبوعين من قبل مجلس الأمن حتى نهاية هذا الشهر.

وفي هذا الشأن، قدمت كل من بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عمل البعثة حتى سبتمبر2022.

ويستند مشروع القرار، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى استمرار حالة القلق وتهديد السلام والأمن الدوليين والخوف من عودة الحرب في ليبيت، وفق ما أفصحت عنه وسائل إعلامية.

وطالب مشروع القرار أن تتولى البعثة الأممية تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع في ليبيا، والمساعدة في توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوحدة فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

المشروع أكد على أن تكون مهمة البعثة دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع.

وفي 15 سبتمبر الجاري، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا تقنيا يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن يجدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقال دوجاريك إن المجلس يعي جدية التأخير في التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.