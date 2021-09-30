ماذا قال عقيلة عن دور الجزائر في ليبيا؟

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جدد، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 تشكل لحظة تاريخية ومفصلية ضرورية ولازمة لحل الأزمة الليبية، من خلال الاحتكام لإرادة الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع ودون وصاية من أحد.

جاء ذلك، خلال استقباله، لسفير دولة الجزائر كمال حجازي في حضور وزير الخارجية السابق بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج.

وسلّم، السفير الجزائري، رسالة خطية إلى عقيلة، من رئيس المجلس الشعبي الوطني “البرلمان” الجزائري، إبراهيم بوغالي، تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد عقيلة بالمستوى المتميز للعلاقات مع الجزائر وأثنى على الدور الإيجابي الذي لعبته للمساهمة في حل الأزمة الليبية.