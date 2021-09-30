ماذا قال “حويلي” عن لقاء الأعلى والنواب في المغرب حويلي : هدفهم ليس الانتخابات وإنما استقرار الدولة

أخبار ليبيا 24

في تأكيد جديد على مساعي ما يسمى بمجلس الدولة لعرقلة الانتخابات، قال عبد القادر حويلي،عضو المجلس إنهم يرفضون رفضا باتا الذهاب بقانون انتخاب الرئيس الذي أعده مجلس النواب.

وأضاف في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، أن المجلس الأعلى للدولة لن يقبل النقاش مع مجلس النواب حول حزمة كاملة، تضم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح أن هدفهم ليس الانتخابات وإنما استقرار الدولة، زاعما أنه لو أجريت الانتخابات على الوضع الحالي، هذه الطريقة فلن يكون هناك استقرار؛ لافتا إلى أن الاتفاق السياسي ينص على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الصدد.