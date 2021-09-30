كل ما تود معرفته عن فيفا 2022

أخبار ليبيا24-خاص

هل أنت مستعد للمرح؟ هل أنت مستعد لواحدة من أفضل إصدارات “فيفا” التي تم إنشاؤها على الإطلاق؟ نأمل ذلك.

لقد اقترب موعد صدورها، وهنا سنعرض لكم التفاصيل.

تقول شركة إلكترونيك آرتس إن “فيفا 22” ستكون متاحة في بداية أكتوبر المقبل.

وستشتمل اللعبة على نسختين، هما “الإصدار القياسي” و “الإصدار النهائي” إذ سيكون الأخير الأكثر تكلفة وسيأتي لمدة 4 أيام، بلاعب واحد للمشاهدة، و 4600 نقطة من نقاط” فيفا “، وأبرز اللاعبين في كرة القدم مع أبطال الـ “فوت”.

ولسوء الحظ، لن تكون هناك إمكانية ترقية إلى إصدار الجيل التالي من “فيفا22” مجانًا، كما كان الحال مع “فيفا21″، وذلك عندما كان بإمكانك شراء أي إصدار من اللعبة والترقية إلى “البلاستيشن 5” و “أكس بوكس سيريز إس” مجانًا.

إن الاستحقاق المزدوج لا يتوفر إلا عند شراء الإصدار النهائي من “فيفا22″، إذا لا يتضمن الإصدار القياسي من استحقاق مزدوج.

هذا يعني أنك إذا اشتريت الإصدار الجديد على “بلايستيشن4” وحاولت الترقية لاحقًا إلى “بلايستيشن5″، فذلك يعني أنك ستحتاج إلى شراء الأخير لكي تتمكن من للعب.

ذكاء اصطناعي قوي

خلال العرض التقديمي، شرح فريق تطوير ” فيفا22″ المستوى الجديد من الواقعية التكتيكية، الذي أصبح ممكنًا الآن بفضل “ذكاء اللاعب الأعمق” الذي تدعمه وحدات تحكم الجيل التالي.

ومن الناحية العملية، مقارنةً بالألعاب السابقة، فإن “فيفا22” تتمتع بذكاء اصطناعي (AI) أفضل بفضل قوة الكمبيوتر، التي يمكنه معالجة المزيد من القرارات في الثانية.

ويمنح الذكاء الاصطناعي الحالي المهاجمين مزيدًا من الوعي بمحيطهم، مما يسمح لهم باللعب بشكل أفضل، كما يعطي القدرة للاعبين المدفاعين على التصرف بشكل تكتيكي أكثر.

إضافة إلى أن لاعبي الذكاء الاصطناعي سيتحركون بسرعة عبر الملعب وسيكونون أكثر استعدادًا لصد التسديدات على المرمى، إذا تم دفع الكرة إلى نصفك (أو إذا ضغطت على الخصم).

مبابي.. وميزات أخرى جديدة

حظي النجم الفرنسي كيليان مبابي للمرة الثانية بالظهور على غلاف “فيفا22″، كما سيحظى كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشرف الظهور كذلك على الغلافين.

ومن المميزات الأخرى ذات الصلة، المعلق الناطق باللغة الإنجليزية، كما أنه يمكنك بناء لعبة كرة القدم النسائية الخاصة بك، مع إمكانية تظهر لأول مرة، وهي إيقاف احتفالات خصمك، فمن خلال إعداد تركيز كاميرا الاحتفال الجديد، يمكنك إزالة عرض احتفال خصمك بعد الهدف، مع التركيز على رد فعل فريقك بدلاً من ذلك.

سلسلة

هناك سلسلة واحدة فقط لهذا العام، والجوانب الرئيسية هي “الحجم غير المسبوق لبيانات الحركة البشرية الواقعية عالية الجودة” للعبة ونظام الرسوم المتحركة الجديد “الحركة المفرطة” والذي يضم أكثر من 4000 رسم متحرك جديد، استنادًا إلى البيانات التي تم التقاطها من 22 لاعب كرة قدم.

بالكاد تم تشغيل “بلايستاشين5″ و”أكس بوكس سيريز إس” عندما يتعلق الأمر بالأداء والقوة، وربما تكون “فيفا22” هي اللعبة الأولى، التي تجعل اللاعبين يتعرقون حقًا.