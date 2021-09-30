قاطعا الطريق على الفرق الراغبة في ضمه.. دارنس يجدد عقد نجم الفريق  

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قطعت إدارة نادي دارنس الطريق أمام الأندية التي ترغب في ضم نجم وقائد الفريق، علي دخيل؛ وذلك بتجديد عقد اللاعب ليكون ضمن الفريق الذي سيخوض الموسم الجديد.

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها عبر صفحتها بفيسبوك، أنها حسمت الأمور وجددت عقد “دخيل” ليكون القائد للفريق خلال الموسم المقبل.

ويعد دخيل أحد أبرز لاعبي دارنس خلال المواسم الماضية وقدم مع الأنيق اداءً مميزاَ.

وكان نادي دارنس قد ضم الفترة القليلة الماضية، عماد الدين رجب، قادما من أبوسليم، وأحمد الحاسي قادما من الصداقة، وتعاقدت أيضا من إدارة دارنس مع الحارس، عبدالرحيم زقروبة، قادما من رفيق.