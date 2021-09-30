توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن تبقى الأجواء خريفية على أغلب المناطق مع تكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الخليج والساحل من مصراتة حتى سرت.

وأوضح المركز أن الطقس رأس أجدير حتى سرت، وسهل الجفارة جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها سحب رعدية.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27- 32) مْ ، وتسجل تراجعًا أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

وأفاد المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة يشهد تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25- 30) مْ، وتسجل تراجعًا أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

وأضاف المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة والحمادة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31- 36) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غد على أغلب المناطق.

أما حالة الطقس في الكفرة- السرير- تازربو أشار المركز إلى أن السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو.

ولفت المركز إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (33- 35) مْ.