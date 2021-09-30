تعرف على مبادرة إعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام

أخبارليبيا24

أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة خلال جلسة حوارية بمدينة طرابلس مبادرة إعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام.

واستعرض المركز خلال الجلسة اليومين الماضيين الانقسام السياسي والنزاع المسلح وتأثيره على النهوض بوسائل الإعلام العامة والبحث عن أرضية مشتركة لتوحيد جهود هيكلة قطاع الإعلام وإقرار قوانين جديدة.

وشدد المركز على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة ومٌناهضة حوادث الاعتداءات ضد الصحفيين والعمل على إصلاح وسائل الإعلام العامة.

وأجمع المٌشاركون على المٌطالبة بإقرار قانون جديد للصحافة والنشـر بما يتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية مع إلغاء القانون رقم 76 لسنة 1972.

وطالبوا بتفعيل المادة 174 بباب الهيئات المٌستقلة بالدستور الليبي والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وضرورة إقرار قانون حق الوصول للمعلومات، والعمل على حماية المٌبلغين على قضايا الفساد.

والتأكيد على تعهد المٌرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام من خلال توقيعهم على الوثيقة.

المٌطالبة بتوقف الحكومة عن الملاحقة الجنائية المباشرة للإعلاميين والصحفيين التابعين لجهات إعلامية لأسباب متعلقة بالعمل, والتوجه بالخطاب للأجسام العليا التي يتبعها الملاحقين كنقابة الصحفيين أو الهيئة العليا للإعلام.