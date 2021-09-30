تعرف على تعميم مطار بنينا بشأن تفعيل جوازات السفر

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طالب مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي اليوم الخميس المسافرين بضرورة تفعيل جوازاتهم لدى فروع الجوازات المختلفة قبل السفر.

وأوضح الشافعي في التعميم الموجه شركات الطيران العاملة في مطار بنينا الذي نشر عبر حسابهم على “فيسبوك” أن عدم تفعيل الجواز يتسبب في تعطيل رحلات المسافرين ومنعهم من السفر.

وأشار مدير المطار إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لرسالة رئيس رقابة جوازات مطار بنينا الدولي بشأن ضرورة تفعيل جوازات سفر المسافرين قبل سفرهم.

وكان رئيس رقابة جوازات مطار بنينا الدولي عقيد موسى الحسناوي طالب عدم السماح بسفر المواطنين بجوازات سفر غير مدرجة في المنظومة.

وشدد الحسناوي على رؤساء النوبات العاملة، وأعضاء المنظومة الأمنية 2، على سحب الجوازات وإحالتها إلى مشرف المنظومة الأمنية في المطار.

وأكد رئيس الرقابة على رؤساء النوبات العاملة، وأعضاء المنظومة الأمنية 2، أن تتم إحالة الجوازات إلى مشرف المنظومة الأمنية بفرع جوازات بنغازي.