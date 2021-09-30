بعد توقف 7 سنوات .. أول رحلة جوية من مطار معيتيقة للقاهرة الدبيبة يعلق على عودة الرحلات الجوية الليبية لمطار القاهرة

أخبار ليبيا 24

استأنفت الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية منذ قليل من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام 7 سنوات.

وقال بيان صادر عن الشركة منذ قليل، أقلعت الآن طائرة الخطوط الجوية الافريقية من مطار معيتيقة الدولي قاصدة بعون الله وحفظه مطار القاهرة الدولي في أولى رحلاتها لتصل لوجهتها حوالي الساعة 17:20.

وعلق رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، على الرحلة، مشيدا بهذا الانجاز، متعهدا بمزيد من الخدمات في الفترة المقبلة.

الدبيبة قال في تغريدة له عبر تويتر “بعد ثمان سنوات الخطوط الأفريقية تقلع لمطار القاهرة في خطوة تسهل على أهلي معاناة السفر ونعدكم مازال هناك الكثير في هذا الملف. لن نخذلكم”.

وجاء ذلك وفق اتفاق بين مصلحتي الطيران في البلدين، على أن تستقبل العاصمة المصرية رحلات جوية من كافة المطارات الليبية الدولية المؤهلة لهذه الخدمة.