بالأسماء “أخبار ليبيا 24” تكشف عن ضحايا حادثة “الحاوية”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي وفاة خمسة أطفال وإصابة والدهم جراء حادث مروري مروع في منطقة جردينة جنوب غرب مدينة بنغازي .

السعيطي أوضح في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن العائلة من منطقة سلطان، واصطدمت سيارتهم بالشاحنة التي تحمل الحاوية، نافياً وقوع الحاوية عليهم .

وأضاف السعيطي، أن الطبي تسلم جثامين الأطفال، ويقبع والدهم بغرفة العناية الفائقة في حاله حرجه نتيجة إصابته البلغية.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر وفاة كلًا من الطفلة “أم السعد جبريل العريبي” 5 سنوات، والطفل “عقيلة جبريل العريبي” 6 سنوات، و”مبروكة جبريل العريبي” 3 سنوات، والطفلة “شيماء جبريل العريبي” 10 شهور، نجاة الطفلة “هنية جبريل العريبي” 4 سنوات، بصحة جيدة وهي الآن تحت الملاحظة، والأب على قيد الحياة ويعاني من كسر فالحوض .

وفي ذات الشأن، حاولت وكالة أخبار ليبيا 24 الاتصال يمشتفي الجلاء للجراحة والحوادث للاطمئنان على صحة الأم لكن لم نتحصل على معلومات مؤكدة إلى الآن .