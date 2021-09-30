النائب العام يصدر تعليماته بشأن الاعتداء على مخطط في بنغازي

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أكد مكتب النائب العام أن جهاز الحرس البلدي – فرع بنغازي – قام بقفل الورش الصناعية كافة بالحي السكني “سعدون السويلحي” لمنع واقعة الاعتداء على المخططات المعتمدة.

وأوضح مكتب النائب العام أن عناصر الحرس البلدي باشروا في إجراءات الاستدلال في مواجهة المخالفين للأحكام القانونية التي توجب فصل المناطق الصناعية عن السكنية.

وأضاف المكتب أن هذه الإجراءات الضبطية المتخذة حيال واقعة الاعتداء على المخططات المعتمدة أفصحت عنها شكوى أهالي حي “سعدون السويحلي” الكائن بمدينة بنغازي.

وأشار إلى أنه على الفور أصدر النائب العام تعليماته لجهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الرامية إلى إزالة الآثار الناجمة عن وقائع مخالفة الأسس التخطيطية أو عدم مراعاة واجب فصل المناطق الصناعية عن السكنية.