المنقوش في زيارة للسعودية لهذا الغرض

أخبار ليبيا24

التقت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض، مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود .

وقالت الخارجية، إن المنقوش، استعرضت، خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية.

وأضافت، أن المنقوش عرضت على نظيرها السعودي، عزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2570 و 2571.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش وجهت دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي، تأكيدًا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية، أن الوزير السعودي أكد عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما أعرب عن دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء.