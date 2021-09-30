المنفي يعلق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي

30 سبتمبر، 2021 11:42 ص
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المنفي والحصان_طرابلس
المنفي والحصان_طرابلس

أخبارليبيا24

‏قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي هي خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وجاءت تصريحات المنفي خلال لقاءه الأربعاء آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 محمد الحصان المكلفة بتأمين منظومة النهر الصناعي، بحسب المُتحدثة الرسميّة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة.

وأوضحت وهيبة أن رئيس المجلس – القائد الأعلى للجيش – ذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم.

وكان قد أعلن في أواخر أغسطس المنصرم عن تشكيل قوة مشتركة من طرفي خطوط التماس تتألف من “الكتيبة 166 للحراسة والتأمين”، و”لواء طارق بن زياد”، مهمتها تأمين خطوط ومسارات النهر الصناعي.

أطراف عدة محلية ودولية أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة الليبية.

30 سبتمبر، 2021 11:42 ص
21

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