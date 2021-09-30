السجن عاما لـ«ساركوزي» في تهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ

أخبار ليبيا 24 – خبر

قضت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، (2012/2007) عاما واحدا مع النفاذ في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية التي جرت عام 2012 فيما يعرف بـ”قضية بيجماليون”.

وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا في يونيو تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

وشدد ممثلو الادعاء حينها على “الإهمال التام” لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.

وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية “تنصّت”، وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ .