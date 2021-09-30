استطلاع للرأي لأخبار ليبيا24 يظهر آراء متباينة حول مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24-خاص

أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع رأي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للوكالة بشأن مقتل جندي فرنسي في دولة مالي ضمن قوات مكافحة الإرهاب.

توجهت الوكالة بسؤال لجمهورها الكريم، وكان مضمونه، هل تعتقد أن قوات مكافحة الإرهاب يجب أن تكون قوات محلية فقط؟

وظهرت ردود المشاركين في الاستطلاع متباينة، بين من له الحق في مكافحة الإرهاب أهي القوات المحلية فقط أم قوات متحالفة (أجنبية ومحلية معا).

وقال أحد المشاركين، إن بعض الدول النامية لا تستطيع مكافحة الإرهاب لوحدها حتى لو امتلكت جيوش وترسانة من أسلحة.

ورأى أن مكافحة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي ومعلومات استخباراتية وتقنيات حديثة ومتطورة، لأن الإرهاب يستهدف كل الدول ولا يفرق بين دولة وأخري وضرره يمتد لكل دول العالم، وعليه مكافحة الإرهاب تأتي ضمن منظومة دولية متكاملة.

وفي الجهة المقابلة، أكد أحد المشاركين في الاستطلاع على ضرورة أن تكون قوات مكافحة الإرهاب محلية فقط.

وقال إن أي قوات دولية أو خارجية تحاول نشر أيديولوجيتهم في بلد ما يجب أن تكون هي الإرهاب، فهي تحاول فرض نفسها بالقوة، وربما تلجأ لشراء بعض الذمم، وتجنيد مرتزقة في ذلك البلد، لتقاتل أبنائه بحجة مكافحة الإرهاب.

وتابع أنه لا يمكن إجبار الناس على المحاربة لصالح المحتل الغربي ضد شعوبهم وثقافتهم بذريعة مكافحة الإرهاب غير الموجود إلا بوجودهم.

وفي هذا توجه وكالة أخبار ليبيا 24 وافر الشكر والامتنان إلى متتبعيها على استجابتهم ومشاركتهم الفاعلة في استطلاع الرأي من خلال إبداء آرائهم وإجاباتهم حول موضوع الاستطلاع.