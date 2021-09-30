اتفاق على التعاون بين الخارجية والتعليم وزارة التعليم تسعى لفتح تعاون إقليمي ودولي

أخبار ليبيا 24

اتفق وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ووكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود على وضع آليات التنسيق اللازمة للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح الجانبان خلال الاجتماع اليوم الخميس أن هذه المنظمات ذات العلاقة بكل قطاع، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو ” المعنية بقطاع التربية والتعليم والثقافة.

واستعرض الجانبان كذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية المعنية بمجال التربية والتعليم .

واتفق وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ووكيل وزارة التربية والتعليم على عقد اجتماع موسع يضم كافة القطاعات المحلية.