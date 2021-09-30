إحياء اليوم العالمي للقلب في بنغازي.. ماذا تعرف عنه؟

أخبار ليبيا24

أُحيي، اليوم الأربعاء، بمركز بنغازي الطبي، اليوم العالمي للقلب، بإشراف وتنظيم إدارة تدريب وتطوير الموارد البشرية بمستشفى الجمهورية وبالتعاون مع مجلس التخصصات الطبية بمركز بنغازي الطبي برعاية شركة أسناد.

ويصادف تاريخ 29 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للقلب.

وفي هذا الجانب، بيّنت مدير إدارة تدريب وتطوير الموارد البشرية بمستشفى الجمهورية، الدكتورة إكرام الجازوي، أن فكرة، الاحتفال باليوم العالمي للقلب، هي التوعية والتثقيف والتعريف بأمراض القلب ومسبباتها وطرق الوقاية منها عن طريق ورش العمل والندوات التثقيفية بما فيها المشاريع الداعمة لأمراض النادرة في القلب.

وأضافت، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، أن هذه السنة “تعتبر الثانية التي نقوم فيها بأحياء اليوم العالمي للقلب في ظل جائحة كورونا، لذلك كنا مقيدين بعض الشيء في تقديم البرامج التي نقوم بها “.

وأوضحت، “قمنا بإحياء هذا اليوم بطريقة تقديم المحاضرات المصغرة للتوعية ومعرفة آخر التطورات في أمراض القلب وآخر الدراسات العلمية فيها”.

وبهذه المناسبة قالت منظمة الصحة العالمية، إن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة، في تغريدة على تويتر، إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص يموتون سنويا بسبب أمراض القلب.