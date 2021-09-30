أمغيب: الاجتماعات حول ليبيا يجب أن تتمحور في ثلاثة محاور

30 سبتمبر، 2021 11:31 م
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أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن أي لقاء أو مؤتمر أو اجتماع، سواء أكان في داخل البلاد أو خارجها، يجب أن يطالب بدعم إجراء الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال عضو مجلس النواب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، إن اللقاءات يجب أن تتمحور في 3 محاور وهي: دعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والتأسيس للمصالحة الوطنية وخروج القوات الأجنبية.

ولفت إلى أن الحديث بغير هذه المحاور يعتبر مضيعة للوقت وعبثا وتشبثا بكراسي السلطة، ويجب أن يعرى ويكشف كل من يشارك فيه، قبل أن يرفض شعبيا على حد تعبيره.

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30 سبتمبر، 2021 11:31 م
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