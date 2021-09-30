أطلق النار ولاذ بالفرار.. مسلح يهاجم مصرفا في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

أطلق رجل يحمل بندقية “خرطوش” اليوم الخميس، النار على مبنى مصرف التجارة والتنمية بميدان الشهداء في طبرق، بحسب ما أعلنه مصدر مسؤول بالمصرف لأخبار ليبيا24.

المصدر، أفاد أن موظفي المصرف تفاجؤوا ظهر اليوم بدوي إطلاق ناري على واجهة المبنى، مشيرًا إلى أن إطلاق النار تسبب في تحطم زجاج واجهة المصرف.

وأوضح المصدر، أن المسلح لاذ بالفرار على الفور بعد إطلاق النار. وأكد عدم إصابة أي موظف بالمصرف.

وأعرب المصدر، عن استغرابه من الهجوم على المصرف، مؤكدًا أنه لم تحدث أي مشاكل داخل المصرف ما بين الموظفين والزبائن تستدعي هذا الفعل المشين.

وأضاف، أنه تم إبلاغ كل الجهات الأمنية، وكذلك تم الغرفة الأمنية المشتركة للتحقيق في الواقعة.