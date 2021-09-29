30 شركة تشارك في ملتقى التوظيف الليبي في نسخته الأولى

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أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، النسخة الأولى من ملتقى التوظيف الليبي.

وأطلق الملتقى بحضور وزيري العمل والتأهيل والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بالشراكة مع منظمة براغما بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الملتقى أكثر من 30 شركة ليبية تابعة للقطاع الخاص عرضت من خلالها حوالي 200 فرصة عمل، ويستهدف هذا الملتقى إجراء مقابلات مع أكثر من 385 باحث عن وظيفة؛ كما يضم الحدث ورش عمل ولقاءات بين الشركات.