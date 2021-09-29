هذا ما طلبته المنقوش أمام رئيس النيجر

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طلبت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل، الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الأربعاء، للوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بالعاصمة نيامي.

وأكدت المنقوش، أن تفعيل هذه الاتفاقية، من شأنه أن يحد من عديد الظواهر الهدامة التي تهدد شعوب المنطقة كالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما أكدت، أن تفعيل هذه الاتفاقية، من شأنه أن يعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة، منا أنه يعود بالمنفعة لكامل شعوبها، ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية.