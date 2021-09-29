مصير غير متوقع لوافد مصري خُطف بمصراتة

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قضى، وافد مصري نحبه، قبل أن تهتدي عناصر جهاز البحث الجنائي وقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة، إلى مكان وجوده واعتقال خاطفيه.

الضحيّة لقي مصرعه جراء تعرضه للتعذيب على يد خاطفيه.

وقائع هذه الجريمة، كشف عنها مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حيث أفاد بأن الاهتداء إلى مكان الضحية جاء بعدما قدّم وافد مصري يدعى “جبريل صبري علي” بلاغا لدى مكتب المحامي العام مصراتة وضّح فيه ظروف وملابسات واقعة خطف شقيقه؛ لإرغامه على دفع فدية مالية .

وأضاف المكتب، أنه المحامي العام وجّه عناصر جهاز البحث الجنائي وقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة؛ بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين وتحرير المجني عليه من خاطفيه.

وذكر المكتب، أن الإجراءات الضبطية أسفرت عن ضبط الجناة وتحرير أربعة وافدين، والاهتداء إلى مكان دفن المجني عليه، والذي فارق الحياة نتيجة ممارسة التعذيب على جسده.

وأفاد، مكتب النائب العام، أن مكتب المحامي العام مصراتة، باشر إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد تضمنت مدوناته اعترافات الجناة ونتائج معاينة محل الواقعة ومناظرة جثة المجني عليه وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها .

وأوضح، أن بفراغ النيابة العامة من إنجاز الإجراءات المشار إليها، أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.