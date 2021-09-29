مستشار الرئيس الأمريكي يزور القاهرة لمناقشة الملف الليبي

لدورها الكبير في استقرار المنطقة .. مستشار "بايدن" يصل مصر

29 سبتمبر، 2021 11:53 ص
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مستشار الرئيس الأمريكي
مستشار الرئيس الأمريكي

أخبار ليبيا 24

يعقد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين مصريين، على هامش زيارته إلى القاهرة، اجتماعات  حول قضايا حقوق الإنسان، والتحضير للانتخابات الليبية، وعدة ملفات أخرى.

ويتوقع أن ترتكز اجتماعات سوليفان على تأكيد الدعم الدولي والإقليمي لدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، نهاية العام الجاري في ليبيا والضغط على الأطراف المتورّطة في الصراع الليبي لسحب قواتها والمرتزقة الأجانب، على حدٍّ سواء من الأراضي الليبية.

وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن سوليفان سيناقش مع السلطات المصرية الانتخابات الليبية المرتقبة والوضع الأمني في المنطقة.

كما سيناقش سوليفان مع السلطات المصرية ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

ويزور سوليفان السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي،  وافقت، أمس الثلاثاء، على قانون دعم الاستقرار في ليبيا بصيغته المعدلة التي تم طرحها في جلسة اللجنة الأسبوع الماضي، وتتضمن بنود القانون تقديم تقارير خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، حول طبيعة الدور الذي تقوم به دول عدة عبر تدخلاتها في ليبيا.

29 سبتمبر، 2021 11:53 ص
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