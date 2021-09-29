مدرب جديد للصقور بعد عدة تجارب ليبية

أخبارليبيا24- خاص

وصل إلى مدينة طبرق المدرب التونسي منصف العرفاوي ليتولى زمام التدريب للفريق الأول لكرة القدم في نادي الصقور بمدينة طبرق.

وكان في استقبال العرفاوي لحظة وصوله أعضاء من مجلس الإدارة وعدد من اللاعبين القدامى.

وسيشرع العرفاوي في تدريباته اليومية مع نادي الصقور المشارك في مسابقة الدرجة الأولى ومشجعي النادي وإدارته يريدون عودته إلى دوري الأضواء.

لم يدلي العرفاوي بأي تصريحات وسوف تشهد الأيام القادمة عن قائمة اللاعبين النهائية التي ستكون مختلطة من لاعبي مدينة طبرق وقدوم عدد من اللاعبين من الأندية الأخرى حسب المعلومات من إدارة النادي.

يشار إلى أن المدرب التونسي منصف العرفاوي له تجارب سابقة مع الفرق الليبية حيث درب فرق الأهلي طرابلس والنصر والنجمة وبنغازي الجديدة وهو من صعد بفريق الصداقة إلى الدوري الممتاز.