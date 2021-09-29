ماذا يريد أهالي زليتن بشأن الطريق السريع الجديد  ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الاعلام ببلدية زليتن أسماعيل الجوصمي إن اجتماع موسع عقد في مقر البلدية مع المواطنين المتضررين من طريق السريع الجديد امساعد رأس جدير.

الجوصمي أوضح في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه تمت مناقشة النظر في نقل الطريق، والنظر في فتحات الدخول للمدينة، بحيث يصبح للمدينة عدة فتحات من شرق وسط وغرب البلدية، بالإضافة إلى النظر في ارتداد الطريق، وضرورة تغيير مسار الطريق ونقلها بعيداً عن السكان .

وأضاف أنه تم الاتفاق على عدة بنود أبرزها النظر في الشكاوي، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص حيت تبنى الموضوع عضو المجلس البلدي والمسؤول بقطاع الموصلات مهندس عبد السلام غويلة، حيت استقبل شكاوي المواطنين والتواصل مع جهات الاختصاص .

يشار إلى أن المجلس البلدي قام في الفترة الماضية بالتواصل مع وزارة الحكم المحلي وحكومة الوحدة الوطنية بخصوص شكاوي المواطنين المتضررين، والرد وإبداء الرأي .