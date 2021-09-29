كيف تعامل عون مع استقالة وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج؟

أخبار ليبيا 24

قال مكتب الإعلام بوزارة النفط والغاز، اليوم الأربعاء، أن وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج قدم استقالته إلى وزير النفط والغاز، بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن عون أعرب عن رفض الاستقالة مطالبا الوكيل بالاستمرار في العمل وتأدية مهام وظيفته بصورة طبيعية وممارسة مسئولياته واختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز، أن التوضيح يأتي عقب تضارب الأنباء في مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.