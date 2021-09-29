قضايا هامة حول ليبيا على طاولة السيسي ومستشار الرئيس الأمريكي.. ما هي؟

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان؛ مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، خلال اجتماعٍ موسّعٍ، عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، بالتوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين، رفقة الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد الرئيس المصري، للجانب الأمريكي، على أهمية دور بلاده، في إنجاح المسار السياسي، وسحب القوات الأجنبية كافة من ليبيا، مشدداً، في الوقت ذاته؛ على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مسبقاً.

وأشار الرئيس المصري إلى أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة، يتمثّل في عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل.

من جانبه، أكد، سوليفان، تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري والمتزن في المنطقة، الذي بات عاملاً أساسياً لإنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيداً بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب.

يُذكر أن اجتماع السيسي وسوليفان، عُقد بحضور مسؤولين عن البلدين بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب منسّق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، وكبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي أريانا برينجورت.