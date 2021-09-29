عقيلة : ” الدبيبة ” سيتثقل كاهل الليبيين بهذا الشكل

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إلى الالتزام بواجباته والقيام بها كرئيس حكومة تصريف أعمال دون الدخول في أي اتفاقات قد تثقل كاهل الشعب الليبي.

عقيلة قال، في لقاء مع قناة “العربية” السعودية، أمس الثلاثاء، ردا على علاقته بالدبيبة والتوتر الحاصل بينها، خاصة بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومته، “نحن دولة مؤسسات لا تدهور في العلاقة مع الدبيبة ونحن يد واحدة في قضاء مصالح المواطنين، لكن العلاقة يجب أن تكون مستمرة”.

وأشار إلى أن الدبيبة يعمل في الداخل وأي موقع ولديه كل الصلاحيات، لكن وجهة نظرنا أن على الحكومة أن تهتم بالشأن الداخلي والتركيز على خدمة الليبيين .

وبشأن تأثير سحب الثقة من الحكومة على التجهيز للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، أوضح عقيلة أن الحكومة “غير مسؤولة عن الانتخابات وإنما مفوضية الانتخابات”، وأنه “لا علاقة بين إجراء الانتخابات ووجود الحكومة”.