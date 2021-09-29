تعرف على مراحل عملية إخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت مصادر إعلامية بانعقاد اجتماع بين اللجنة العسكرية “5+5” وقائد القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) في قاعدة معيتيقة.

وذكرت المصادر أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء كان بدعوة من السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، يان كوبيش، ركز على تفاصيل إخراج المرتزقة والعناصر الأجنبية من البلاد لدعم الانتخابات القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العسكرية طالبت قائد القيادة الأميركية في إفريقيا بدعم مجهوداتها لتنفيذ اتفاق جنيف بالكامل.

وحددت القيادة الأميركية واللجنة العسكرية بداية الخطوات الأولى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد .

على أن تكون عملية الإخراج على مرحلتين: الأولى قبل الانتخابات لإخراج المرتزقة، والثانية إخراج القوات الأجنبية بعد الانتخابات وتشكيل السلطة الجديدة المنتخبة.

القيادة الأميركية تعهدت للجنة العسكرية، وفق المصادر، ببذل جهد موسع خلال الفترة القادمة لحث الدول المتدخلة في الشأن الليبي على سحب قواتها.

وفشلت اجتماعات سابقة للجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت في وضع رزنامة واضحة ومفصلة لإخراج المقاتلين الأجانب، حيث لا يزال طرفا الصراع يجادلان بشأن هذا الملف، بعد شهور من توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يدعو إلى انسحابهم بحلول شهر يناير الماضي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسارعت التحركات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لسحب تدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية، حيث أكدّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالاجتماع الوزاري الأخير حول ليبيا في نيويورك، أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإزالة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.