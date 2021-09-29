بعد دعوته للانتخابات .. اختطاف أمين رابطة الشباب في طرابلس البعثة الأممية : قلقون على مصير “عماد الحاراتي”

أخبار ليبيا 24

تثير ظاهرة تعرض مسؤولين ليبيين ومدنيين للاختطاف مخاوف بعثة الأمم المتحدة من عودة العنف للبلاد التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية يتوقع أن تساهم في دعم العملية السياسية وإنهاء الحرب.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تقارير تفيد بتعرض رئيس الرابطة الليبية للشباب، عماد الحاراتي، للاختطاف من قبل مجهولين، معربة عن قلقها بشأن سلامته.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، إن التقارير تفيد باختطاف مسلحين مجهولين لعماد الحاراتي، من مكتبه في طرابلس ، عقب دعوته لتظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أن مصير عماد الحاراتي لا يزال مجهولاً، وشددت في بيانها على أن الحق في حرية التعبير والتجمع حق أساسي ومحمي بموجب القانون الليبي والقانون الدولي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن عماد الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه.

واختطف الحاراتي، في ظروف غامضة بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات قليلة من إعلان الرابطة الوطنية لدعم الشباب عن دعوتها لإقامة وقفة أمام المفوضية العليا للانتخابات للمطالبة بإجراء الانتخابات الليبية، البرلمانية والرئاسية، في موعدها بنهاية العام الجاري.

وقالت الرابطة الوطنية لدعم الشباب في بيانها: تعلن الرابطة إقامة وقفة للمطالبة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد 24ديسمبر وذلك أمام المفوضية العليا للانتخابات على تمام الساعة 12 ظهرا الثلاثاء والدعوة عامة.

وأضافت “ياشباب كونوا في موعد نبو انتخابات خلي الشباب والشعب ينتخبوا من يبو وهذا عريس الليبين .. الشباب يقود وليس وقود”