بالصور : الأهلي بنغازي يجدد دماء فريقه بـ 6 لاعبين شباب

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قررت إدارة نادي الأهلي بنغازي تصعيد عدد 6 لاعبين من فئة الأواسط للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

واللاعبين هم أسامة الصريط – سند جقرم – فاضل سلامة – حسين خالد – حسين طقطق – معتز العريبي.، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم فريق الكرة بالنادي بدماء شابة.

وكانت إدارة الجزارة بقيادة خالد السعيطي قد تعاقدت مع لاعبين أصحاب خبرة على رأسهم أكرم الزوي ومهند بوعجيلة ومهند إيتو وربيع اللافي والحارس أحمد عزاقة إلى جانب التعاقد مع العراقي همام طارق والنيجيري ايفيونج والغاني جورج أمواكو.