“الطمع والجهل” يتسببان في تسمم العشرات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغــازي القبض على الأشخاص المتهمين بتسرب غاز الكلور السام والذي تسبب في تسمم العشرات من المدنيين في منطقة القوارشة .

وتمكن عناصر قسم التحريات من خلال أداء عملها الأمني بشكل سريع ومحترف من القبض على الجناة في القضية بعد ساعات قليلة من الحادثة .

وبعد التحري وجمع المعلومات حول وجود رائحة كريهة في الجو بمنطقة سوق المواشي بالقوارشة يعتقد أنها غازات سامة،

وكلفت مديرية أمن بنغازي أربع دوريات أمنية في الفترة المسائية بالبحث والتحري عن الجناة، تم القبض على المتهمين أحدهما ليبي صاحب معمل الخردة، والآخر شخص “مصري” وهو من قام بشراء الأنبوبة من عامل الحراسة بمصنع البيارة داخل منطقة المشروع .

وخلال التحقيق مع الجناة بمركز شرطة القوارشة، تبين أنهم قاموا بالخطأ بتسريب غاز الكلور من أحدى الأنابيب بعد تعريضها لدرجات حرارة عالية، والتي تم شرائها من أحد بائعي الخردة بالمدينة دون أن يدركوا خطورتها.

حيث تبين خلال التحقيق أن الأنبوبة مسروقة من داخل مصنع البيارة الكيماوي بمنطقة المشروع، وتم بيعها للمتهم المصري لاستخدمها في معمل الخردة الذي يعمل به، مما تسبب في حالات تسمم وإغماء”35 ” نقلت للمصحات العامة والخاصة ببنغازي، خاصة المنازل القريبة من معامل الخردة بالمنطقة الصناعية بالقوارشة.

وبحسب مصادر مطلعة أمنية وطبية، فقد وصل إلى مركز بنغازي الطبي 27 حالة، من بينهم 10 أطفال و6 من العمالة مصرية الجنسية، وهم “أكرم محمد خليل، وحنان إبراهيم، وفاطمة غيث إبراهيم، ومني محمد علي، ومصطفي ثابت علي، وهاني رياض، ووجدي عبد الباسط، ومدحت شلبي، ومحمد ربيع الفايدي، وناصر محمد الجلالي، وعلي محمد الأمين، وإسراء مصباح العمامي، وشعراوي مفتاح، ومحمد عباس خليل، ومحمد شلبي، وفرج جبريل محمد، ومنير العمامي، وسراج العمامي، وحمد عصام السليني، “الأطفال” منيه محمد عادل المقرحي 9 شهور، ومنير عادل عبد الله حمد، وسراج عادل عبد الله حمد توأم 13 سنة .