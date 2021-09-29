الدبيبة يشيد بدعم الكونجرس الأميركي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال إقراره “قانون استقرار ليبيا”.

الدبيبة أشاد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بدعم الكونجرس الأميركي لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا “.

وأمس أقر مجلس النواب الأميركي ، قانون استقرار ليبيا” المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بموافقة 385 صوتا ورفض 35 آخرون، وامتناع 12 عضوًا آخرين.

وينتظر أن يتم إحالة هذا القانون للرئيس جو بايدن للمصادقة عليه بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن، حتى يكون قانونا نافذا.