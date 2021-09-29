الخطوط التونسية تبحث استئناف رحلاتها عبر مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

أبدت الخطوط التونسية رغبتها في إعادة تسيير الرحلات الجوية، من وإلى مطار مصراتة الدولي.

جاء ذلك في اجتماع المدير الإقليمي للخطوط التونسية مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، بحث خلالها الجانبان استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، وجدولة الرحلات بشكل رسمي فور انتهاء أعمال التجهيز لصالة المطار الجديدة، وفق بيان بلدية مصراتة.

يشار إلى أن الخطوط التونسية تُسيّر رحلاتها إلى مطاري معيتيقة وبنينا، وتسعى لتوسعة نشاطها في المطارات الليبية بعد استئناف رحلاتها لليبيا عقب الإيقاف المؤقت نتيجة التدابير التي اتُخذت للحدّ من انتشار فيروس كورونا.