التونسية “نجلاء بودن” تكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب

أخبارليبيا24

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء نجلاء بودن بتشكيل حكومة “في أقرب الآجال”، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب، على حسابها الرسمي على فيسبوك: “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

وكان الرئيس التونسي قس سعيد أصدر في 25 يوليو قرارات استثنائية تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.