الإعانة المنزلية ومنحة الزواج..بشرى للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبارليبيا24

قال رئيس الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بشير الفيتوري اليوم الأربعاء إن هناك بشرى سعيدة للأشخاص من ذوي الإعاقة خلال لقاءه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح الفيتوري أته تقرر خلال اللقاء صرف الإعانة المنزلية اعتبارًا من الشهر القادم بقيمة شهرية 600 دينار وتم تخصيص مبلغ 60 مليون دينار لهذه المنفعة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الشروع في صرف تذاكر السفر المخفضة والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1987م ولائحته التنفيذية تخصيص مبلغ 20 مليون علمًا بأن هذه المنفعة موقوفه منذ أكثر من 28 عام.

ولفت رئيس الرابطة إلى أنه تم الاتفاق لإعطاء الأولوية في برنامج الزواج التابع لصندوق دعم الزواج لذوي الإعاقة ومنحهم قيمة 50 ألف واستثنائهم من بعض الشروط تقديرا لظروفهم.

وأفاد الفيتوري أنه تم تشكيل لجنة بعضوية 2 وزراء ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ورئيس الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة بعض المواضيع الأخرى.

وذكر رئيس الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة أنه تم ووضع آليه عمل عاجلة لحل تلك المواضيع وإصدار قرار بخصوصها وتوفير التغطية المالية متي تطلب ذلك.