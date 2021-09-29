إنفوغرافيك| الأسباب التي دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للمطالبة بعقد جلسة طارئة

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– 46 عضوا طالبوا البعثة الأممية بعقد جلسة طارئة.

أسباب الدعوة:

– الوقوف على ما يُعيق تطبيق خارطة الطريق.

– الوصول بالبلاد لبر الأمان وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

– تعزيز الشرعية السياسية من خلال الانتخابات الوطنية.

– وجود تطورات خطيرة تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.

– التطورات تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي.

– جماعة الإخوان تحاول عرقلة المسار السياسي عبر أساليب استفزازية.