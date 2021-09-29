إنفوغرافيك| الأسباب التي دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للمطالبة بعقد جلسة طارئة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– 46 عضوا طالبوا البعثة الأممية بعقد جلسة طارئة.
أسباب الدعوة:
– الوقوف على ما يُعيق تطبيق خارطة الطريق.
– الوصول بالبلاد لبر الأمان وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
– تعزيز الشرعية السياسية من خلال الانتخابات الوطنية.
– وجود تطورات خطيرة تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.
– التطورات تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي.
– جماعة الإخوان تحاول عرقلة المسار السياسي عبر أساليب استفزازية.