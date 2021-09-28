وفاة أسطورة نادي ليفربول

الأسطورة هو الثانى فى ترتيب مسجلى الأهداف بتاريخ النادى

28 سبتمبر، 2021 5:38 م
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روجر هانت
روجر هانت

أخبار ليبيا 24

توفي أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق “روجر هانت” عن عمر 83 عام وفقًا لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء .

وقال النادي في بيانه الرسمي الذي نشره ”نحن في حالة حداد على وفاة اللاعب الأسطوري السابق روجر هانت، الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع عائلة “روجر” وأصدقائه في هذا الوقت الحزين والصعب.

وأضاف النادي في بيانه “ارقد بسلام ، السير روجر هانت 1938 – 2021”.

ويعد هانت أحد أساطير نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي والذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة للقب كأس العالم 1966 مع منتخب الأسود الثلاثة.

وشارك روجر هانت نجم الريدز رفقة منتخب إنجلترا المتوج بكأس العالم 1966، ولعب جميع مباريات البطولة وسجل 3 أهداف.

كما حقق مع ليفربول 7 ألقاب منها 2 دورى، وهو الثانى بعد إيان راش فى ترتيب أكثر مسجلى الأهداف فى تاريخ النادى، حيث خاض مع الفريق 492 مباراة، سجل 285 هدفا.

28 سبتمبر، 2021 5:38 م
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