هل يكفي الرش والتعقيم دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية في طبرق كورونا في ذروتها ويقابلها عزوف المواطنين على التطعيم

أخبار ليبيا 24 – خاص

“يبدو أن وباء كورونا في مدينة طبرق خرج عن نطاق السيطرة، وقد ازداد عدد الحالات المؤكدة بأكثر من الضعف في الأسبوعين الماضيين”.

فقد وصل متوسط عدد الإصابات “27” حالة، ووصل عدد الوفيات إلى متوسط “4” في اليوم الواحد .

وأعلن عضو لجنة الأزمة ومشرف لجنة التعقيم ببلدية طبرق نصر الله الحاسي اليوم الثلاثاء انطلاق حملة رش وتعقيم المقرات الحكومية والمعسكرات والمساجد وعدد من المدارس والمصارف في المدينة .

الحاسب أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه هذه الحملة تأتي بالتعاون مع سلسلة الهلال الأحمر ومؤسسة عابرين وبرعاية الشراكة الاجتماعية وتوفير المعدات عن طريق البلدية .

وذكر أنه تم رش وتعقيم مقر مديرية الأمن، ومركز الشرطة، والبحث الجنائي، ومكافحة المخدرات.

وأضاف الحاسي أن عدد المقرات التي تم تعقيمها بلغ أكثر من 35 مقر ومؤسسة، لافتًا إلى أن هذه الحملة تطوعية بعد انتشار وباء كورونا بالمدينة وبعد التحذيرات التي أطلقتها البلدية وقطاع الصحة بالمدينة .

وأشار إلى أنهم مستمرين في حملات الرش والتعقيم، مطالبًا كافة الشركات والجهات الحكومية بالتنسيق مع مسؤولي الحملة ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الجميع .

وناشد المواطنين والمسؤولين بالتعاون والالتزام بالخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا فهذه الخطوات تساعدنا في عملنا .

يشار إلى أن المدينة تشهد تزايدًا بشكل ملفت للنظر بحالات الإصابة بكورونا، حيث يقوم مركز مكافحة الأمراض يوميا بإجراء 150 مسحة ويتم إرسال التقارير اليومية إلى مركز مكافحة الأمراض الرئيسي لتقييم الوضع الوبائي بطبرق.