نتيجة تسرب غاز..بعض أسماء حالات التسمم التي وصلت إلى مستشفيات بنغازي

أخبارليبيا24

تعرض عدد من المواطنين في منطقة القوارشة اليوم الثلاثاء للتسمم نتيجة استنشاق غاز تسرب من أحد المواقع القريبة من سوق المواشي.

وبحسب مصادر مطلعة فقد وصل إلى مركز بنغازي الطبي 27 حالة، من بينهم 10 أطفال و6 من العمالة مصرية الجنسية.

بعض أسماء المصابين:

أكرم محمد خليل

حنان إبراهيم

فاطمة غيث إبراهيم

مني محمد علي

مصطفي ثابت علي

هاني رياض

وجدي عبد الباسط

مدحت شلبي

محمد ربيع الفايدي

ناصر محمد الجلالي

علي محمد الأمين

إسراء مصباح العمامي

شعراوي مفتاح

محمد عباس خليل

محمد شلبي

فرج جبريل محمد

منير العمامي

سراج العمامي

حمد عصام السليني

الأطفال:

منيه محمد عادل المقرحي 9 شهور

منير عادل عبد الله حمد

سراج عادل عبد الله حمد توأم 13 سنة

وكان مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر أكد اليوم الثلاثاء وصول عدد من الحالات مصابة بالتسمم إلى المركز.

ومن جهته، ذكر آمر النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ أن المركز استقبل 27 حالة مصابة بالتسمم بينهم طفلين.