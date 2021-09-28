معيتيق يفتح النار على المشري

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أطلق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأسبق، أحمد معيتيق، تصريحات لاذعة في حق رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، معتبرًا أنه استفرد لوحده بالمجلس ولا وجود لبقية الأعضاء.

تصريحات معيتيق جاءت، الإثنين، خلال مقابلة مع قناة 218.

ولدى سؤاله في رأيه عن مجلس الدولة وسلوكه السياسي وما إن كان هو المؤتمر الوطني سابقًا، قال معيتيق: “مجلس الدولة يختلف عن المؤتمر الوطني العام سابقا، وأنا أرى بأن مجلس الدولة أصبح “خالد المشري”.

وأضاف: “لا وجود لمجلس الدولة، والمشري هو صاحب القرار في المجلس، وما يعبر عنه أيضًا هو خالد المشري، أمّا عن المجلس وأعضائه الأخرين، صراحةً، فأنا لا أرى وجوداً لهم قط”.

وقال معيتيق: “المشري أصبح الآن هو المتحدث والمتكلم و”الفاطق الناطق”، الذي ذهب إلى المغرب خمسين مرة “ماشي جاي”، وما يملكه هو المناصب السيادية فقط”.

وردًا على ما إذا سيحصل اتفاق على المناصب السيادية بين مجلس الدولة والنواب، قال معيتيق: “لن يحصل شيء، لأن مجلس الدولة لن يكون له أي دور إذا ما تم الاتفاق على المناصب السيادية”.