مركز الرقابة يحذر من علكة تسبب الصداع النصفي وأعراض أخرى

28 سبتمبر، 2021 12:45 ص
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علكة تسبب الصداع
علكة تسبب الصداع

أخبارليبيا24

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من منتج “علكة” متداول في الأسواق علامة تجارية “باطوق”.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن هناك غشًا تجاريًا ببلد المنشأ للعلكة لافتًا إلى أنه تمت مصادرة كميات من مصدره في سوق الكريمية.

وأوضح مركز الرقابة أن العلكة تحتوي على لون محظور E102 تسبب الحساسية، وعدم وضوح الرؤية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن هذه الأعراض هي المسبب الثاني للإصابة بالصداع النصفي، واحتقان الأنف للأشخاص المصابين بالربو.

28 سبتمبر، 2021 12:45 ص
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